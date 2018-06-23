Купер: сборная России является командой-сюрпризом на чемпионате мира по футболу

Сборная Египта уступила российской команде со счетом 1:3 в матче группового этапа чемпионата мира

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу по своей игре и результату является командой-сюрпризом на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Египта Эктор Купер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Нужно отдать должное сопернику, потому что они сыграли по своим возможностям, - сказал Купер. - Мы поняли это лишь в конце матча, но большинство из того, что мы делали - было хорошо. Мы играли с хорошим соперником, которого поддерживают местные болельщики. И в этой атмосфере мы проявили себя хорошо, но было несколько минут, когда мы потеряли баланс, потеряли свою силу".

"Сборная России - команда-сюрприз на чемпионате мира, она победила в двух матчах, - продолжил специалист. - Являются ли россияне претендентами на титул? Если посмотреть на фаворитов, насколько они сложно набирают здесь очки, те же Аргентина, Германия и Бразилия, то им приходится вкладывать очень большие усилия. Но в любом случае у России сейчас очень хорошие завоеванные позиции".

В настоящий момент подопечные Купера потеряли шансы на выход в следующий раунд, сборная России досрочно обеспечила себе участие в 1/8 финала турнира. Следующий матч египтяне проведут против команды Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде, россияне в этот же день сыграют против сборной Уругвая в Самаре.