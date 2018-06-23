Федерация футбола Швеции заявит в полицию об оскорблениях в адрес игрока сборной Дурмаза

Гневную реакцию болельщиков вызвал фол Дурмаза, родители которого являются выходцами из Турции, в концовке встречи

СТОКГОЛЬМ, 24 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Швеции (SvFF) обратится в полицию по поводу расистских оскорблений в адрес полузащитника сборной Джимми Дурмаза со стороны шведских болельщиков после матча с командой Германии (1:2) на чемпионате мира. Об этом в воскресенье сообщает Шведское радио.

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Гневную реакцию болельщиков вызвал фол Дурмаза, родители которого являются выходцами из Турции, в концовке встречи. Именно после розыгрыша штрафного в компенсированное ко второму тайму время немцы забили победный гол. Сразу после игры в Instagram появились более трех тысяч оскорбительных комментариев, в основном расистского характера.

"SvFF сообщит полиции об угрозах в адрес Джимми Дурмаза. Сам он должен сосредоточиться на футболе, - рассказал генеральный секретарь федерации Хокан Шёстранд. - Об этом следует сообщать [в полицию], другой альтернативы нет. Мы не потерпим такого".

После этой игры в активе шведов осталось три очка, столько же на счету немецкой сборной. Лидером группы F является команда Мексики, набравшая шесть очков, аутсайдером - сборная Южной Кореи (0 баллов). Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф перед последним туром групповой стадии, игры которого в этом квартете пройдут 27 июня.