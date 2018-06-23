Эксперт: судья постарается сохранять динамику игры между сборными России и Уругвая на ЧМ

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между российской и уругвайской сборными состоится 25 июня в Самаре

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сенегальский арбитр Маланг Дьедиу будет стараться сохранять динамику игры и активную борьбу за мяч в матче чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Такое мнение ТАСС высказал бывший председатель судейского комитета Российского футбольного союза, бывший арбитр Андрей Бутенко.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между российской и уругвайской сборными состоится 25 июня в Самаре. Обе команды одержали победы в двух стартовых играх и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира. В случае ничейного результата первое место в группе займет сборная России благодаря лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей.

"Думаю, что сенегальский арбитр будет стараться сохранять динамику игры и активную борьбу за мяч, - считает Бутенко. - Насколько это будет позволено с его стороны, зависит от характера матча, поведения и заряженности игроков на эпизоды. Первые 10 минут покажут, как каждый игрок готов проявлять самоотдачу, исходя из них будет строиться тактика арбитра и то, насколько он позволит борьбу. Я думаю, что обе команды будут бороться за первое место в группе".

45-летний Дьедиу на текущем чемпионате мира обслуживал матч первого тура группового этапа между сборными Сербии и Коста-Рики (1:0). "Вспоминая первый матч, который он отработал, скажу, что этот судья принимает не очень устойчивые решения. На мой взгляд, в нем нет харизмы, как у европейских арбитров и у аргентинца [Нестора] Питаны", - отметил эксперт.

Ассистентами главного арбитра будут его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба, резервным судьей - Бамлак Вейеса из Эфиопии, резервным ассистентом - Хасан Альмахри из ОАЭ.