Тренер: сборная Египта хочет завершить ЧМ-2018 победой над командой Саудовской Аравии

Команда Египта в третьем матче в группе А 25 июня сыграет в Волгограде со сборной Саудовской Аравии

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Египта хочет выиграть в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу и доставить радость всему египетскому народу. Об этом в воскресенье на предматчевой конференции заявил главный тренер египтян Эктор Купер.

Команда Египта в третьем матче в группе А 25 июня сыграет в Волгограде со сборной Саудовской Аравии. Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

"Для нас это важный матч, в особенности потому, что мы хотим завершить свое участие на чемпионате мира с хорошим результатом и на высокой ноте. Мы хорошо восстановились, мы играем для всего египетского народа, хотим доставить ему радость и победить в конце чемпионата. То, что Египет имеет возможность завершить этот турнир победой, очень важно для нас", - сказал Купер.

В группе А выход в плей-офф себе обеспечили сборные России и Уругвая.