Службы готовы к нештатным ситуациям на матче ЧМ Англия - Бельгия в Калининграде

Серьезных нарушений общественного порядка по итогам двух матчей чемпионата, которые уже прошли в Калининграде, не произошло

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы и власти готовы к возможным нештатным ситуациям с болельщиками на матче чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии, который пройдет в Калининграде 28 июня. Об этом сообщила на пресс-конференции глава агентства по подготовке Калининграда к турниру Залина Ибрагимова.

"Мы переживаем, потому что болельщики Англии - это не самая легкая публика. С силовыми структурами мы отрабатываем различные регламенты взаимодействия и реагирования на нештатные ситуации. <...> В целом могу сказать, что мы готовы", - сказала Ибрагимова.

Как сообщалось ранее, по словам Ибрагимовой, серьезных нарушений общественного порядка по итогам двух матчей чемпионата, которые уже прошли в Калининграде, также не произошло.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля, игры турнира принимают 11 городов. 16 июня в Калининграде прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), а 22 июня на стадионе встретились команды Сербии и Швейцарии (1:2). Оба матча посетили более 30 тыс. человек. Также на стадионе "Калининград" состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).