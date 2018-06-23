Тадич: сборная Сербии с оптимизмом ждет встречу с командой Бразилии на ЧМ

Сербы в пятницу проиграли сборной Швейцарии со счетом 1:2 в матче группового этапа ЧМ в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сербии с оптимизмом ждут встречу со сборной Бразилии на чемпионате мира и надеются на победу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сербской сборной Душан Тадич.

Сербы в пятницу проиграли сборной Швейцарии со счетом 1:2 в матче группового этапа ЧМ в Калининграде. После игры Федерация футбола Сербии заявила, что направит в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на работу арбитра.

"Прошло несколько дней после того матча, и голова, можно сказать, остыла от эмоций. Да, судейство того матча было не в нашу пользу, но в конце концов мы сами не смогли довести матч до победного конца, - сказал Тадич. - Мы чувствуем поддержку, знаем, что от нас в Сербии ждут хорошего выступления, и мы в заключительной игре выложимся максимально".

Сербы с тремя очками занимают третье место в группе Е. В следующем матче команда сыграет с бразильцами 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".

"Надеюсь, что мы задержимся в России, и не уедем домой сразу после группового этапа, - сказал Тадич. - Мы можем победить бразильцев. Да, это будет тяжело, но мы настроены оптимистично".

"Против бразильской сборной надо показать умный, организованный футбол. Главное, не давать им пространства - у сборной Бразилии очень опасные игроки нападения. Если мы сумеем четко выстроить командную игру, то сможем добиться успеха", - добавил сербский футболист.