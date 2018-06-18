Российский арбитр Карасев назначен на матч ЧМ-2018 между сборными Австралии и Перу

Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, резервным судьей - японец Рюдзи Сато

ТАСС, 24 июня. Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Данная встреча станет первой для Карасева на чемпионате мира в России, которую он обслужит в ранге главного арбитра. До этого его назначали резервным судьей на матчах сборных Ирана и Марокко (15 июня, Санкт-Петербург, 1:0), а также Португалии и Марокко (20 июня, Москва, 1:0). Матч сборных Австралии и Перу в рамках группы С пройдет 26 июня в Сочи.

Российский судья принимает участие в мировом первенстве впервые с 2006 года, тогда на турнире в Германии работал Валентин Иванов.

Также стали известны имена арбитров, которые обслужат остальные матчи 26 июня. Встречу команд Исландии и Хорватии в группе D рассудят главный арбитр Антонио Матеу, ассистентами будут По Себран Девис и Роберто Диас Перес (все - Испания), резервным арбитром - Джон Питти, резервным ассистентом - Габриэл Викториа (оба - Панама); на матч той же группы между аргентинцами и нигерийцами назначен главный арбитр Джюнейт Чакыр, ассистентами - Бахаттин Дуран и Тарик Онгюн (все - Турция), резервный судья - Бьорн Кёйперс, резервный ассистент - Сандер ван Рокель (оба - Нидерланды); матч группы С между сборными Дании и Франции обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Риччи, его ассистентами будут Емер Де Карвальо и Марсело ван Гассе (все - Бразилия), резервным арбитром - Джанлука Рокки, резервным ассистентом - Мауро Тонолини (оба - Италия).

Чемпионат мира завершится 15 июля.