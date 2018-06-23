Около 500 болельщиков из Мексики посетили Вознесенский патриарший собор в Новочеркасске

Как сообщили ТАСС в самом соборе, кроме мексиканцев среди людей, посетивших главный храм казачества, были уругвайцы, бразильцы, корейцы и швейцарцы

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 24 июня. /ТАСС/. Около 500 футбольных болельщиков из Мексики, приехавших в Ростов-на-Дону поддержать свою сборную на чемпионате мира, посетили Вознесенский войсковой патриарший собор - главный храм донского казачества, который является главной достопримечательностью Новочеркасска, расположенного в 40 километрах от областного центра. Об этом сообщил ТАСС менеджер одной из ростовских туристических фирм, обслуживающих болельщиков чемпионата мира.

"Храм в Новочеркасске - третий по размерам православный собор России, о нем знают не только в России, - заметил собеседник ТАСС. - Поэтому сюда во время чемпионата мира уже приехала не одна сотня иностранных туристов. Только мексиканцев, по нашей информации, здесь побывало около 500 человек".

Как сообщили ТАСС в самом соборе, кроме мексиканцев среди людей, посетивших главный храм казачества, были уругвайцы, бразильцы, корейцы и швейцарцы.

Вознесенский собор был заложен и освящен при основании города Новочеркасска в 1805 году.