Погба: сборной Франции по футболу не хватает такого лидера, как Эвра

ИСТРА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Сборной Франции по футболу необходим лидер и на поле, и в раздевалке, каким был Патрис Эвра. Такое мнение высказал на пресс-конференции полузащитник команды Поль Погба.
Эвра в последний раз выступил за сборную на домашнем чемпионате Европы два года назад, на котором команда уступила в финале португальцам.
"Конечно, у нас есть лидеры на поле и вне его, есть Уго [Льорис], есть Блез [Матюиди], есть Стев [Стивен Манданда], в конце концов, каждый человек - личность. Но у нас раньше был другой большой лидер сборной, я говорю о Патрисе Эвра, который является лидером и на поле, и вне его. Так что, нам не хватает именно такого человека, который совмещает в себе оба варианта", - считает Погба.
На вопрос, готов ли он к роли лидера сборной, полузащитник ответил: "Не мне судить, это должны говорить люди, которые окружают меня на поле и вне его. Вообще, роль лидера в команде - это что-то, что происходит естественным путем, без чьих-либо подсказок. Но я всегда готов биться за сборную и свою страну. Если потребуется повести команду за собой, я это сделаю".
Погба также призвал журналистов оставить в покое нападающего сборной Антуана Гризманна, которого на чемпионате мира многие критикуют за непривычно слабое выступление: "Вы ошибаетесь, Гризу [Гризманн] в полном порядке, он в форме, полностью отдается игре, если он не забил в последнем матче, это не значит, что это не тот же Гризу. Некоторые говорят, что он думает о клубе, о том, что подписал новый контракт, но это вовсе не так. Вы, видимо, забыли, что я вам говорил по ходу чемпионата Европы два года назад: "Не трогайте моего Гризу". Вы же видите, что он помогал команде во всем, в том числе в обороне".
Сборная Франции после побед над австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0) возглавляет группу С и обеспечила себе выход в 1/8 финала. В третьем туре французы 26 июня сыграют с датчанами в "Лужниках".