Погба: сборной Франции по футболу не хватает такого лидера, как Эвра

Полузащитник также призвал журналистов оставить в покое нападающего сборной Антуана Гризманна, которого на чемпионате мира многие критикуют за непривычно слабое выступление

ИСТРА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Сборной Франции по футболу необходим лидер и на поле, и в раздевалке, каким был Патрис Эвра. Такое мнение высказал на пресс-конференции полузащитник команды Поль Погба. Эвра в последний раз выступил за сборную на домашнем чемпионате Европы два года назад, на котором команда уступила в финале португальцам. "Конечно, у нас есть лидеры на поле и вне его, есть Уго [Льорис], есть Блез [Матюиди], есть Стев [Стивен Манданда], в конце концов, каждый человек - личность. Но у нас раньше был другой большой лидер сборной, я говорю о Патрисе Эвра, который является лидером и на поле, и вне его. Так что, нам не хватает именно такого человека, который совмещает в себе оба варианта", - считает Погба.

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