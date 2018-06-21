Серьезных нарушений общественного порядка по итогам двух матчей ЧМ в Калининграде не было

Службы на стадионе эффективно пресекали попытки проноса на арену запрещенных предметов и продуктов

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Серьезных нарушений порядка иностранными и российскими болельщиками по итогам двух матчей чемпионата мира по футболу, которые состоялись в Калининграде, не произошло. Об этом сообщила на пресс- конференции глава агентства по подготовке Калининграда к турниру Залина Ибрагимова.

"Такие случаи были, их было не много. Это имеет место быть на всех мероприятиях такого уровня. Такого уровня [нарушений], как на Евро-2016, у нас не было, они были точечные. Наши правоохранительные органы работали, пресекали нарушения", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ибрагимова рассказала, что службы на стадионе эффективно пресекали попытки проноса на арену запрещенных предметов и продуктов. Очередей на вход и выход, по ее словам, во время матчей на стадионе также не образовывалось.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля, игры турнира принимают 11 городов. 16 июня в Калининграде прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), а 22 июня на стадионе встретились команды Сербии и Швейцарии (1:2). Оба матча посетили более 30 тыс. человек. Также на стадионе "Калининград" состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).