Фестиваль фонда ФИФА стартовал в Москве

Первая часть фестиваля посвящена обмену опытом между молодыми специалистами в управлении социальными проектами

ТАСС, 24 июня. Фестиваль фонда Международной федерации футбола (ФИФА) 23 июня стартовал в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фестиваль объединяет 48 неправительственных организаций из 38 стран. Первая часть фестиваля посвящена обмену опытом между молодыми специалистами в управлении социальными проектами. Несколько участников фестиваля также смогут посетить матчи группового этапа в рамках данного проекта.

Официальная церемония закрытия фестиваля пройдет 30 июня на Красной площади. Участники проведут футбольный турнир, после которого состоится церемония награждения.

Фонд ФИФА был создан в марте 2018 года, как независимая организация, цель которой - содействовать позитивным социальным изменениям во всем мире и способствовать восстановлению спортивной инфраструктуры во всем мире.