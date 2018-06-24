Футболист сборной Дании Квист, получивший переломы ребер, может сыграть в плей-офф ЧМ-2018

Квист покинул поле на носилках по ходу матча первого тура группы С против перуанцев

АНАПА, 24 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании Вилльям Квист может продолжить выступление на чемпионате мира по футболу, несмотря на полученные переломы ребер в матче первого тура группового раунда с командой Перу. Об этом сообщает издание Tipsbladet.

Квист покинул поле на носилках по ходу матча первого тура группы С против перуанцев. Полузащитник отправился в Данию для медицинского обследования, которое выявило у футболиста перелом двух ребер и прокол легкого.

Главный тренер датчан Оге Харейде сообщил, что Квист вернется в расположение национальной команды и в понедельник возобновит тренировки. "К счастью, травма не помешает Квисту продолжить выступления на чемпионате мира, - сказал Харейде. - Мы все еще не знаем, когда он сможет выйти на поле, надеемся, что он нам поможет в плей-офф, если выйдем туда. Последний матч с французами он точно пропустит".

Сборная Дании набрала четыре очка по итогам двух встреч чемпионата мира в России и занимает второе место в группе C. Заключительную игру на групповой стадии датчане проведут с лидерами квартета командой Франции. Матч пройдет 26 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17:00 мск.