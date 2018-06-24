Футболист Погба заявил, что Моуринью многому его научил в плане психологии

Игрок признался, что переход в МЮ изменил его жизнь

Погба перешел в МЮ из итальянского "Ювентуса" летом 2016 года, его трансфер обошелся манкунианцам в 110 млн евро. В сезоне-2016/17 Погба вместе с английским клубом выиграл Лигу Европы. В прошедшем сезоне Погба не всегда выходил в стартовом составе команды из-за разногласий с Моуринью, полузащитник был часто критикуем футбольным сообществом за свою игру.

Погба признался, что переход в МЮ изменил его жизнь. "Критики так много, что мне сложно определиться, какая из них задевает меня больше всего, - признался Погба с улыбкой. - Если серьезно, мне не нравятся все эти разговоры про деньги, миллионы, мой трансфер, меня удивляет, что обо мне так много говорят. Это действительно изменило мою жизнь".

"Этот сезон у меня получился хуже предыдущего, потому что у меня не так много получилось на поле, в то же время у меня была тяжелая травма. Да, у меня были небольшие проблемы с Моуринью, но они у меня именно были. Такие вещи тоже позволяют расти, это тоже опыт. Я был игроком стартового состава, а потом меня посадили на скамейку, это решение тренера, это его работа, а я могу лишь это принять, а ответ всегда надо давать на поле", - поделился он.

На вопрос, кто оказал на него большее влияние за последние два года - Моуринью или главный тренер сборной Дидье Дешам, Погба ответил: "Он [Дешам] всегда был рядом и готов был помочь, в том числе советом, а он хорошо понимает игроков, потому что сам играл. Он говорил мне, что я просто должен продолжать концентрироваться на игре. Но в плане психологии я, конечно, большему научился у Моуринью, с которым я проводил 24 часа в сутки в клубе. В целом, ситуации сложно сравнивать, в каждой команде я прогрессирую по-своему".

В "Ювентусе", за который он выступал с 2012 года, Погба четыре раза выиграл чемпионат Италии, по два раза - Кубок и Суперкубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.