историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
24 июня, 14:55
Аномальная жара и шапки-ушанки: фанаты приходят на третий в Нижнем Новгороде матч ЧМ
© Полина Панина/ТАСС
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
Групповой этап
ЯпонияСенегал
24 июня, 21:00
Групповой этап
ПольшаКолумбия
25 июня, 17:00
Групповой этап
УругвайРоссия
расписание всех игр
Болельщики традиционно начинали приходить к стадиону за три часа до начала матча, к моменту открытия входов на трубуны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики в Нижнем Новгороде приходят на матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы в самый пик аномальной жары. Летний зной не мешает некоторым фанатам ходить в зимних шапках-ушанках и маршировать под дробь барабанов.

Предстоящая встреча станет третьей из шести в Нижнем Новгороде.

Температура воздуха в тени составляет около 33 градусов, что выше климатической нормы. Поэтому болельщики запасаются водой или газировкой, а журналистам в медиа- центре бесплатно раздают оранжевые бейсболки.

Синоптики обещают, что ветер немного ослабит жару, но станет спасением только для тех фанатов, которые будут смотреть трансляции в зоне фестиваля болельщиков - на площади Минина и Пожарского. Стены стадиона вряд ли дадут ощутить дуновение ветра.

Жара аквагриму и ушанкам не помеха

Болельщики традиционно начинали приходить к стадиону за три часа до начала матча, к моменту открытия входов на трубуны. От станции метро "Стрелка" группа панамским фанатов промаршировала под барабанную дробь, размахивая флагами. Очереди из англоговорящих зрителей выстроились к мастерам аквагрима, которые легким движением кисти украшали лица фанатов надписями или выкрашивали в цвета флагов. Краски стойкие и не должны подтекать, отмечают мастера.

Болельщики панамской команды по численности ощутимо превосходили англичан, по пути к стадиону в толпе лишь изредка были видны английские флаги. Некоторые южноамериканцы, несмотря на зной, сменили традиционные соломенные головные уборы на русские ушанки. Возле арены панамцы собрались у колонок с музыкой и дружно запели, а затем попытались научить подошедших волонтеров и российских зрителей своим народным танцам. Из не близкой Панамы болельщики добирались как организованными группами, так и семьями по два-три человека, а кто-то и по одному, но возле стадиона они превратились в одну дружную толпу.

Малочисленные англичане на фоне радостных панамцев казались серьезными и спокойными. Российские болельщики, вдохновленные фанатами из Панамы, сменили свои симпатии и рассказали, что в воскресенье собираются поболеть за южноамериканскую команду.

Праздник для всей семьи

Фан-зона к началу матча была заполнена только наполовину. Пришедшие посмотреть матч на больших экранах раскупили воду, лимонад и пенные напитки. Многие в толпе, изнывая от жары, оголили торсы.

Еще до начала матча одному человеку стало плохо от зноя, ему оказали помощь в мобильном медпункте, который расположен в гимназии номер 1, сказали медицинские работники, которые дежурят в фан-зоне. По словам медиков, несколько граждан обратились с мелкими травами - ребенок расцарапал коленки об асфальт, а кто-то натер ноги. И это не удивительно, ведь передвигаться по центру города приходится пешком из-за перекрытых улиц.

Нижегородцы собирались на просмотр матча целыми семьями. Чета Сметаниных взяла с собой сына-школьника и совсем маленького сынишку, который спал в коляске. "Болею за Англию сегодня, потому что сын Роман поддерживает эту команду, учит английский язык. Пришли порадоваться вместе с городом, очень здорово, что к нам приехали иностранцы, люди начали чаще улыбаться. Особенно, весело было, когда аргентинцы с хорватами играли, я зашел на обед на Большую Покровскую и хотел там остаться, так было весело", - сказал ТАСС Александр Сметанин.

Еще одна семья, оставив все дачные заботы, приехала на фан-фест из населенного пункта Балахны Нижегородской области. "Мы пришли на праздник втроем: я, муж и внук Никита. Мне уже 67 лет и такого события в Нижнем Новгороде еще не было, поэтому мы даже покинули дачу и приехали сюда. Будем болеть за Панаму", - отметила Любовь Бухарова.

В Нижнем Новгороде прошли два матча группового этапа чемпионата мира по футболу: 18 июня сыграли команды Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня встретились сборные Аргентины и Хорватии (0:3). Также в городе, помимо воскресного матча Англия - Панама, пройдет встреча Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Салах тренируется в общей группе перед матчем против сборной Саудовской Аравии
24 июня, 15:49
Купер: сборная России является командой-сюрпризом на чемпионате мира по футболу
24 июня, 15:44
Федерация футбола Швеции заявит в полицию об оскорблениях в адрес игрока сборной Дурмаза
24 июня, 15:43
Тренер: сборная Египта хочет завершить ЧМ-2018 победой над командой Саудовской Аравии
24 июня, 15:34
Службы готовы к нештатным ситуациям на матче ЧМ Англия - Бельгия в Калининграде
24 июня, 15:32
Сборная Испании прибыла в Калининград на матч ЧМ-2018 с командой Марокко
24 июня, 15:30
Тадич: сборная Сербии с оптимизмом ждет встречу с командой Бразилии на ЧМ
24 июня, 15:27
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White