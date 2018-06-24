Аномальная жара и шапки-ушанки: фанаты приходят на третий в Нижнем Новгороде матч ЧМ

Болельщики традиционно начинали приходить к стадиону за три часа до начала матча, к моменту открытия входов на трубуны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики в Нижнем Новгороде приходят на матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы в самый пик аномальной жары. Летний зной не мешает некоторым фанатам ходить в зимних шапках-ушанках и маршировать под дробь барабанов. Предстоящая встреча станет третьей из шести в Нижнем Новгороде. Температура воздуха в тени составляет около 33 градусов, что выше климатической нормы. Поэтому болельщики запасаются водой или газировкой, а журналистам в медиа- центре бесплатно раздают оранжевые бейсболки.

Синоптики обещают, что ветер немного ослабит жару, но станет спасением только для тех фанатов, которые будут смотреть трансляции в зоне фестиваля болельщиков - на площади Минина и Пожарского. Стены стадиона вряд ли дадут ощутить дуновение ветра. Жара аквагриму и ушанкам не помеха Болельщики традиционно начинали приходить к стадиону за три часа до начала матча, к моменту открытия входов на трубуны. От станции метро "Стрелка" группа панамским фанатов промаршировала под барабанную дробь, размахивая флагами. Очереди из англоговорящих зрителей выстроились к мастерам аквагрима, которые легким движением кисти украшали лица фанатов надписями или выкрашивали в цвета флагов. Краски стойкие и не должны подтекать, отмечают мастера.

Болельщики панамской команды по численности ощутимо превосходили англичан, по пути к стадиону в толпе лишь изредка были видны английские флаги. Некоторые южноамериканцы, несмотря на зной, сменили традиционные соломенные головные уборы на русские ушанки. Возле арены панамцы собрались у колонок с музыкой и дружно запели, а затем попытались научить подошедших волонтеров и российских зрителей своим народным танцам. Из не близкой Панамы болельщики добирались как организованными группами, так и семьями по два-три человека, а кто-то и по одному, но возле стадиона они превратились в одну дружную толпу. Малочисленные англичане на фоне радостных панамцев казались серьезными и спокойными. Российские болельщики, вдохновленные фанатами из Панамы, сменили свои симпатии и рассказали, что в воскресенье собираются поболеть за южноамериканскую команду. Праздник для всей семьи Фан-зона к началу матча была заполнена только наполовину. Пришедшие посмотреть матч на больших экранах раскупили воду, лимонад и пенные напитки. Многие в толпе, изнывая от жары, оголили торсы. Еще до начала матча одному человеку стало плохо от зноя, ему оказали помощь в мобильном медпункте, который расположен в гимназии номер 1, сказали медицинские работники, которые дежурят в фан-зоне. По словам медиков, несколько граждан обратились с мелкими травами - ребенок расцарапал коленки об асфальт, а кто-то натер ноги. И это не удивительно, ведь передвигаться по центру города приходится пешком из-за перекрытых улиц.