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24 июня, 14:48
Российский болельщик по просьбе жены ищет флаг Панамы, чтобы поддержать команду на игре ЧМ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Панамы и Туниса состоится в Саранске 28 июня

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский любитель футбола из Саранска пытается найти в городе флаг Панамы по просьбе жены, которая хочет поддержать команду на матче чемпионата мира со сборной Туниса. Об этом болельщик рассказал ТАСС.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Панамы и Туниса состоится в Саранске 28 июня.

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"Я ищу флаг Панамы по всему городу, вы не знаете, где его можно достать? - спросил у корреспондента ТАСС болельщик Роман. - Моя жена просит найти для нее флаг Панамы. Мы пойдем на матч, и она хочет серьезно поддержать сборную Панамы. Она очень прониклась тем, что панамцы живут у нас, и считает их уже чуть ли не своими".

Панамская команда во время чемпионата мира проживает и тренируется в Центре олимпийской подготовки в Саранске. Панамские игроки были тепло встречены в аэропорту города по прилете на турнир, а позже приняли участие в открытии Фестиваля болельщиков в городе.

Президент Федерации футбола Панамы Педро Халуха заявил, что команду хорошо приняли в России, и отметил великолепную инфрастуктуру, а также дружелюбность и гостеприимность людей в Саранске. По его словам, команда, находясь в российском городе, чувствует себя как дома.

Поддержку сборной Панамы перед первым матчем чемпионата мира в Саранске между сборными Перу и Дании выразил и мэр города Петр Тултаев. Он подчеркнул, что будет особо поддерживать панамскую команду, потому что она расположилась в Саранске. Глава города пояснил, что благодаря этому он считает сборную Панамы "почти своей".

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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