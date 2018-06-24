Гости ЧМ-2018 в Самаре массово скупают головные уборы из-за установившейся жары

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики, которые приехали на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая в Самару, массово скупают головные уборы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Самаре ожидается до 33 градусов тепла, практически безветренно и малооблачно. В понедельник в городе температура может подняться до 35 градусов. Поэтому гости чемпионата мира, выходя на улицу, стараются надевать головные уборы.
"Сегодня в киоске я продала практически весь запас зонтов, которые надеваются на голову. У меня их было около 15 штук. Покупают, в основном, российские туристы, но было и несколько иностранцев", - сказала ТАСС продавщица Виктория.
С ней согласна ее коллега Людмила, которая тоже распродала весь запас таких зонтов. Повышенный спрос на головные уборы отмечают и торговцы сувенирами. "Покупают любые кепки: с символикой ЧМ, с флагом сборной России. Заходили уругвайцы и купили оставшиеся панамы в цветах флага Коста-Рики", - сказала продавщица.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матчи группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1). Помимо предстоящего матча между сборными России и Уругвая (25 июня), в городе пройдет игра Сенегал - Колумбия (28 июня), матч 1/8 финала и встреча 1/4 финала.