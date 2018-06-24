Гости ЧМ-2018 в Самаре массово скупают головные уборы из-за установившейся жары

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Самаре ожидается до 33 градусов тепла, практически безветренно и малооблачно

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики, которые приехали на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая в Самару, массово скупают головные уборы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Самаре ожидается до 33 градусов тепла, практически безветренно и малооблачно. В понедельник в городе температура может подняться до 35 градусов. Поэтому гости чемпионата мира, выходя на улицу, стараются надевать головные уборы.

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