Кейн и Лофтус-Чик вошли в стартовый состав сборной Англии на матч ЧМ против панамцев

Также стал известен стартовый состав команды Панамы на эту встречу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Рубен Лофтус-Чик вошли в стартовый состав сборной Англии на матч группового этапа чемпионата мира с командой Панамы. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Лофтус-Чик, Кейн, Рахим Стерлинг.

Стартовый состав команды Панамы: Хайме Пенедо, Микаэль Мурильо, Фидель Эскобар, Роман Торрес, Эрик Дэвис, Габриэль Гомес, Анибаль Годой, Армандо Купер, Хосе Луис Родригес, Эдгар Барсенас, Блас Перес.

Матч группы G между сборными Англии и Панамы пройдет в воскресенье на стадионе "Нижний Новгород", начало - в 15:00 мск.