Маскерано: конфликта между футболистами сборной Аргентины и главным тренером нет

В четверг сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового раунда чемпионата мира

В четверг сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового раунда чемпионата мира. По информации СМИ, после игры футболисты обратились к генеральному директору Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручаге с просьбой отстранить от работы Сампаоли. Как сообщает Daily Mail, Бурручаге предложил игрокам самим определить стартовый состав на заключительной матч группового раунда с командой Нигерии, а Сампаоли может пропустить игру.

БРОННИЦЫ /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Конфликта между главным тренером сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и футболистами команды нет. Об этом на пресс- конференции заявил полузащитник аргентинской сборной Хавьер Маскерано.

"У нас нормальные отношения с Сампаоли, - заверил Маскерано. - Если есть какое-то недовольство, то его надо высказать, а не заниматься лицемерием. Мы не должны держать все в себе, поскольку это может сказаться на игре команды".

"Конечно, та шумиха, которая возникла вокруг сборной, не может положительно сказаться на команде, - продолжил он. - Но я не намерен опровергать слухи, это неконтролируемый поток".

Перед заключительным туром аргентинцы занимают последнее место в группе D с одним очком. В заключительном матче группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии 26 июня в Санкт-Петербурге. Для сохранения шансов на выход в 1/8 финала аргентинцам необходимо одержать победу над нигерийцами. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.