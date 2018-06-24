Погба: французский футболист Мбаппе должен научиться затыкать критиков

Мбаппе начал в стартовом составе оба матча сборной Франции на чемпионате мира - с австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0)

Мбаппе начал в стартовом составе оба матча сборной Франции на чемпионате мира - с австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0). Он забил единственный мяч в игре с южноамериканцами, однако был заменен по ходу второго тайма.

"Мы все многого ждем от Килиана, да, он очень молод, но он очень талантлив, при этом он прогрессирует. Он начал играть в футбол, потому что любит эту игру, но когда ты перестаешь забивать, тебя начинают критиковать. Ему надо не только сохранить страсть к игре, но и уметь затыкать своих критиков на поле. Ему надо научиться совмещать эти две вещи", - считает Погба.

Мбаппе является одним из самых талантливых молодых игроков в мире. В сезоне-2016/17 форвард забил 26 мячей в 44 матчах за "Монако", помог команде выиграть чемпионат Франции и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Перед началом следующего сезона Мбаппе перешел в ПСЖ.