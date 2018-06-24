Сборная России сыграет в белых футболках в матче ЧМ-2018 с командой Уругвая

Вратарь сборной России сыграет с уругвайцами в зеленой форме

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграют в белой форме в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщается на официальной странице российской команды в Twitter.

Вратарь сборной России сыграет с уругвайцами в зеленой форме. Встреча пройдет 25 июня в Самаре, начало - в 17:00 мск.