Сборная России сыграет в белых футболках в матче ЧМ-2018 с командой Уругвая

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграют в белой форме в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщается на официальной странице российской команды в Twitter.
Вратарь сборной России сыграет с уругвайцами в зеленой форме. Встреча пройдет 25 июня в Самаре, начало - в 17:00 мск.
В матче с Уругваем @TeamRussia сыграет в белой форме. Вратарь - в зеленой. pic.twitter.com/XgNKI2yiD0— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.
Сборные России и Уругвая обеспечили себе выход в плей- офф чемпионата мира. В очной встрече будет разыграно первое место в группе А. В это же время встретятся команды Саудовской Аравии и Египта в последнем для себя матче на турнире в России.
Соперник россиян по 1/8 финала определится после третьих игр в группе В, где выступают команды Испании (4 очка), Португалии (4), Ирана (3) и Марокко (0).