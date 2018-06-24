Капитан сборной России Акинфеев отметил заслугу Черчесова в результатах команды на ЧМ

После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев отметил роль главного тренера Станислава Черчесова в результатах команды на чемпионате мира по футболу. Об этом Акинфеев рассказал в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

"Я думаю, что дело, понятно, в главном тренере, - сказал Акинфеев, отвечая на вопрос о причинах высоких результатов команды на турнире. - Он ставит какие-то цели, задачи, ставит игру, ставит модель игры. Ну, в большей степени, то, что я рассказал, это раскрепостились, и болельщики нас гонят. Потому что играть на 80-тысячных "Лужниках", 80 тысяч в Питере - это драйв, это окрыляет".