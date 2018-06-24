Уругвайские футбольные фанаты встретили сборную своей страны в Самаре танго и хороводом

Во время ожидания одна из российских болельщиц спросила у уругвайца, любит ли и умеет ли он танцевать танго, на что тот ответил утвердительно

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Уругвайские и российские болельщики станцевали танго и хоровод на встрече сборной Уругвая возле отеля Lotte, в котором заселились футболисты перед матчем группового этапа чемпионата мира с командой России, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время ожидания одна из российских болельщиц спросила у уругвайца, любит ли и умеет ли он танцевать танго, на что тот ответил утвердительно. Вместе под музыку они его исполнили, после она предложила гостям ЧМ станцевать с ней хоровод, на что уругвайцы также ответили согласием.

Всего сборную встречало несколько десятков фанатов, которые только в воскресенье прибыли в Самару. "Я сама из Парижа, болею за ПСЖ. Прибыла только сегодня на матч Уругвая, потому что я имею уругвайские корни. Это не первая игра, я уже была на матче Дании и Перу", - рассказала ТАСС болельщица Анита.

Она добавила, что сначала отправилась встречать сборную в отель Renaissance (где в субботу разместилась сборная России - прим. ТАСС), однако узнав, что уругвайская команда заселится в Lotte, вызвала такси.

Встреча сборной России и Уругвая состоится 25 июня, начало - 17:00 мск. После двух туров обе сборные обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы, однако российская сборная на данный момент опережает команду Уругвая по дополнительным показателям.