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24 июня, 14:04
Сенегальские болельщики считают опыт команды ключом к победе над сборной Японии в матче ЧМ
Болельщики сборной Сенегала
© Александр Рюмин/ТАСС
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После первого тура в группе H первое место занимает сборная Японии (3 очка), второе - Сенегала (3), третье - Польши (0), четвертое - Колумбии (0)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Сенегала считают опыт команды и наличие игроков из топ-лиг ключом к победе над японцами в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в воскресенье на стадионе "Екатеринбург-Арена". Об этом рассказали ТАСС более десятка сенегальских болельщиков, которые приехали на матч в Екатеринбург.

"Команда Сенегала гораздо сильнее сборной Японии - у нас много опыта, наши футболисты играют в топовых европейских лигах, у нас отличный тренер - Алиу Сиссе и уже есть опыт участия в чемпионатах мира. Да и в целом вся команда у нас очень сыгранная. Я фанат "Ливерпуля", поэтому надеюсь сегодня увидеть на поле Садио Мане", - рассказал болельщик Слиман Гако, который приехал на Урал из Парижа.

Другой болельщик сенегальцев, Ибрагим Ибу, считает, что вся игра не может строиться на одном Мане. "Моя команда должна победить сегодня, потому что у нас есть один из лучших игроков - Садио Мане. У нас очень мотивированная команда, футболисты понимают друг друга, они как семья", - считает Ибу.

Футбольный фанат Ба Умар, который прилетел на матч из Швейцарии, подчеркнул, что победа необходима сенегальцам, чтобы чувствовать себя комфортно в следующем матче со сборной Колумбии. "Технически наша команда очень сильна, при этом большинство наших футболистов играет в высших лигах Германии, Франции и Англии", - пояснил собеседник агентства.

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Ламин Ньянг, который также поддерживает команду Сенегала, уточнил, что команде стоит играть в полную силу, так как на чемпионате мира возможно все. "У нас очень сыгранная команда, каждый футболист делает огромную работу, поддерживая лидера Мане", - сказал он.

После первого тура в группе H первое место занимает сборная Японии (3 очка), второе - Сенегала (3), третье - Польши (0), четвертое - Колумбии (0). Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии со счетом 2:1. Сенегальцы с аналогичным счетом одержали победу над поляками.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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