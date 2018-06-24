Два дополнительных экрана установят в фан-зоне в Самаре перед матчем ЧМ Россия - Уругвай

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Два дополнительных экрана будут установлены в фан-зоне в Самаре перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая, который пройдет 25 июня. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в медиацентре фан-зоны.
"Установят еще два экрана по бокам от основного. Мы ожидаем аншлаг, как и на прошлом матче между Россией и Египтом, когда сюда пришло почти 20 тыс. человек", - сказали в медиацентре.
Установка экранов нужна, чтобы каждый болельщик смог увидеть матч практически из любой точки фан-зоны.
После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матчи группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1). Помимо предстоящего матча между сборными России и Уругвая, в городе пройдут игры Сенегал - Колумбия (28 июня), матч 1/8 финала и игра 1/4 финала.