Два дополнительных экрана установят в фан-зоне в Самаре перед матчем ЧМ Россия - Уругвай

Установка экранов нужна, чтобы каждый болельщик смог увидеть матч практически из любой точки фан-зоны

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Два дополнительных экрана будут установлены в фан-зоне в Самаре перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая, который пройдет 25 июня. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в медиацентре фан-зоны.

"Установят еще два экрана по бокам от основного. Мы ожидаем аншлаг, как и на прошлом матче между Россией и Египтом, когда сюда пришло почти 20 тыс. человек", - сказали в медиацентре.