Погба: атмосферой на стадионах ЧМ-2018 можно только наслаждаться

Французская команда провела на турнире матчи в Казани с австралийцами (2:1) 16 июня и в Екатеринбурге с перуанцами (1:0) 21 июня

ИСТРА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Атмосфера на стадионах чемпионата мира по футболу в России очень хорошая, такая, какой должна быть на таком крупном турнире. Такое мнение высказал на пресс-конференции полузащитник сборной Франции Поль Погба.

Французская команда провела на турнире матчи в Казани с австралийцами (2:1) 16 июня и в Екатеринбурге с перуанцами (1:0) 21 июня.