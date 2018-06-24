Погба: атмосферой на стадионах ЧМ-2018 можно только наслаждаться

ИСТРА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Атмосфера на стадионах чемпионата мира по футболу в России очень хорошая, такая, какой должна быть на таком крупном турнире. Такое мнение высказал на пресс-конференции полузащитник сборной Франции Поль Погба.
Французская команда провела на турнире матчи в Казани с австралийцами (2:1) 16 июня и в Екатеринбурге с перуанцами (1:0) 21 июня.
"Мне сложно сказать, что происходит в Истре, где мы базируемся, - все-таки мы находимся немного в замкнутом пространстве. Могу, скорее, оценить обстановку на стадионах, на которых мы играли. На них приятно посмотреть, вокруг нас болельщики самых разных стран - аргентинцы, перуанцы, австралийцы, колумбийцы. Именно такой должна быть атмосфера на чемпионатах мира, остается только ей наслаждаться", - поделился впечатлениями Погба.
Третий матч на турнире французы проведут против датчан в "Лужниках" 26 июня.