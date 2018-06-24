Миньоле: сборная Бельгии хорошо сыграла против тунисцев на ЧМ, но корону надевать рано

В субботу сборная Бельгии разгромила тунисцев со счетом 5:2

ДЕДОВСК /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты сборной Бельгии очень хорошо провели матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, однако в данный момент не стоит называть команду самой сильной на турнире. Об этом ТАСС сообщил вратарь бельгийской команды Симон Миньоле.

"Мы провели очень хороший и организованный матч против команды Туниса на чемпионате мира, - сказал Миньоле. - Практически 80% игрового времени сборная Бельгии доминировала на поле, заставляя соперника играть исключительно на контратаках, однако корону самой сильной команды нам надевать рановато. Нам еще есть над чем работать и есть, какие аспекты игры улучшать, так как в некоторых моментах соперник заставлял нас немного понервничать, но если ты претендуешь на самые высокие места, то такое недопустимо. Мы счастливы квалифицироваться в 1/8 финала, однако впереди нас ждет такая же сложная игра, в которой станет ясно, какое место мы займем в группе".

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, встреча пройдет 28 июня.

"Матч против команды Англии будет совершенно другим, и объяснять почему, я думаю не нужно. В английской команде собраны лучшие игроки английской премьер -лиги, и я не понаслышке знаю, какую опасность они могут представлять. Сейчас нам нужно как можно скорее забыть матч против тунисцев и полностью сконцентрироваться на подготовке к игре со сборной Англии. Этот матч станет не только битвой за три очка и первое место в группе, но и отличной проверкой для нас и наших возможностей на чемпионате", - заключил Миньоле.