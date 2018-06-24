Черчесов: игра в два нападающих является опрометчивым вариантом для сборной России

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная России проведет в понедельник в Самаре против команды Уругвая

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Вариант игры с двумя нападающими является опрометчивым для сборной России по футболу, так как у команды в резерве нет третьего форварда на замену. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная России проведет в понедельник в Самаре против команды Уругвая. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, в случае ничьи или победы в подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.

"Мы почти на каждой тренировке пробовали вариант с двумя форвардами, ситуации бывают разные, все возможно, - сказал тренер. - Если мы почувствуем, что это работает, перейдем на эту схему. Другое дело, что у нас два чистых нападающих в заявке, немного опрометчиво сразу играть с двумя, ведь на замене нет нападающего".