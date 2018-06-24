Черчесов: игра в два нападающих является опрометчивым вариантом для сборной России

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Вариант игры с двумя нападающими является опрометчивым для сборной России по футболу, так как у команды в резерве нет третьего форварда на замену. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная России проведет в понедельник в Самаре против команды Уругвая. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, в случае ничьи или победы в подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.
"Мы почти на каждой тренировке пробовали вариант с двумя форвардами, ситуации бывают разные, все возможно, - сказал тренер. - Если мы почувствуем, что это работает, перейдем на эту схему. Другое дело, что у нас два чистых нападающих в заявке, немного опрометчиво сразу играть с двумя, ведь на замене нет нападающего".
Нападающий сборной России Федор Смолов начинал первый матч чемпионат мира с командой Саудовской Аравией (5:0) в стартовом составе, однако по ходу игры был заменен на Артема Дзюбу, а в матче с египтянами (3:1) остался в запасе. "Федя попал в ситуацию, с которой, по-моему, блестяще справляется. Он вышел в матче с египтянами на 15 минут, единственное, что мне не понравилось, что он получил желтую карточку, и завтра игра, где эта карточка нам абсолютно не нужна. Каждый футболист, каждый человек, каждый мужчина оказывается в ситуации, где нужно сцепить зубы и доказывать", - отметил Черчесов.
"Выйдет ли Смолов завтра? Федор знает, что мы принимаем решения независимо от того, любим мы кого-то больше или нет. Есть мирового масштаба турнир, где нужно четко понимать, что мы делаем. У нас есть еще время все обдумать, взвесить, обсудить, переговорить, настроить каждого игрока", - заключил он.
Сам Смолов заявил журналистам, что находится в отличном настроении и готов помочь сборной в любой момент. "Настроение отличное, потому что мы вышли в плей-офф, решили первоочередную и самую важную на данный момент задачу. Я оказался в числе 23 игроков, я готов принести максимум пользы, когда тренер решит выпустить меня на поле", - сказал футболист.