Черчесов: матч с уругвайцами будет отличаться по уровню от предыдущих игр россиян на ЧМ

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Заключительная встреча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая будет отличаться по уровню, накалу и качеству от предыдущих матчей сборной России на турнире. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышла из группы на чемпионате мира.
"Завтра мы и увидим, мастеровитее и быстрее уругвайцы нас или нет. Нас пугали Мохаммедом Салахом (лидером сборной Египта - прим. ТАСС), так ничего и не получилось. Мы изучаем соперника, понятно, у них совсем другие качества и характеристики, но завтра будет игра совершенно другого уровня и накала, качества. Мы к этому готовимся", - сказал Черчесов.
"Сегодня у нас будет предматчевая теория, как обычно, полностью разберем какие-то нюансы, которые есть у любой команды, передадим это игрокам, они должны с этим переспать и завтра это исполнить. Завтра увидим, насколько это получится, все зависит от нас и еще от соперника", - добавил он.
В предстоящем матче не сыграет центральный защитник сборной Уругвая Хосе Хименес, у него диагностировано повреждение квадрицепса. "Из-за травмы Хименеса ничего не изменится. Вот если 15 замен... Но это уже другая команда была бы, мы концентрируемся на своей команде", - сказал Черчесов.
Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск. В случае ничьи или победы сборная России займет первое место в группе.