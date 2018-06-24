Черчесов: матч с уругвайцами будет отличаться по уровню от предыдущих игр россиян на ЧМ

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышла из группы на чемпионате мира

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Заключительная встреча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая будет отличаться по уровню, накалу и качеству от предыдущих матчей сборной России на турнире. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышла из группы на чемпионате мира.

"Завтра мы и увидим, мастеровитее и быстрее уругвайцы нас или нет. Нас пугали Мохаммедом Салахом (лидером сборной Египта - прим. ТАСС), так ничего и не получилось. Мы изучаем соперника, понятно, у них совсем другие качества и характеристики, но завтра будет игра совершенно другого уровня и накала, качества. Мы к этому готовимся", - сказал Черчесов.