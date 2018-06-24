СМИ: футболисты сборной Аргентины сами определят состав на матч ЧМ с нигерийцами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Аргентины по футболу самостоятельно определят состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
В четверг сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счетом 0:3, сократив свои шансы на выход в 1/8 финала. По данным СМИ, по окончании матча игроки обратились к генеральному директору Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручаге с просьбой отстранить от работы главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли.
По словам чемпиона мира 1986 года аргентинца Рикардо Джусти, Бурручага сообщил ему, что именно футболисты будут определять состав на матч, а не Сампаоли. "Игроки сами решат относительно своего состава на будущую игру - заявил Джусти. - Если Сампаоли захочет присутствовать на игре, то ему никто не запретит".
После двух туров аргентинцы занимают последнее место в группе D с одним очком. В заключительном матче группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии 26 июня в Санкт-Петербурге. Для сохранения шансов на выход в 1/8 финала аргентинцы обязаны одержать победу над нигерийцами.