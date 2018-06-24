СМИ: футболисты сборной Аргентины сами определят состав на матч ЧМ с нигерийцами

В четверг сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счетом 0:3, сократив свои шансы на выход в 1/8 финала

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Аргентины по футболу самостоятельно определят состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В четверг сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счетом 0:3, сократив свои шансы на выход в 1/8 финала. По данным СМИ, по окончании матча игроки обратились к генеральному директору Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручаге с просьбой отстранить от работы главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли.