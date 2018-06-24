Футболист сборной Бельгии Алдервейрелд выразил восхищение архитектурой стадиона "Спартак"

В субботу сборная Бельгии разгромила тунисцев со счетом 5:2

"Очень понравился стадион "Спартак", на котором мы играли против команды Туниса, честно говоря, я восхищен его архитектурой, качеством поля и расположением трибун, - сказал футболист. - При этом, если сравнивать с предыдущей ареной, на которой мы играли против сборной Панамы (стадион "Фишт" в Сочи - прим. ТАСС), то мои симпатии разделятся поровну. Если побывать в недалеком будущем, и "Тоттенхему" в еврокубках достанется футбольный клуб из России, который играет на этом стадионе (московский "Спартак" - прим. ТАСС), то я буду очень даже не против приехать в Россию еще раз и сыграть здесь. Вся организация матча, начиная от захода на стадион и заканчивая возвращением в автобус, прошла на самом высоком уровне".

Московский "Спартак" по итогам чемпионата России сезона-2017/18 занял третье место и начнет выступление в розыгрыше Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Если красно-белые смогут квалифицироваться в групповой этап, то они могут встретиться с английским "Тоттенхемом" по результатам жеребьевки.