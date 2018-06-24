Власти Волгограда просят болельщиков пользоваться всеми видами транспорта после матчей ЧМ

Заместитель председателя Комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Кузюткин отметил, что это позволит избежать заторов на остановках у стадиона "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Власти Волгограда призвали болельщиков после посещения матчей на "Волгоград-Арене" пользоваться всеми видами транспорта, а не только автобусным. Это позволит избежать заторов на остановках у стадиона "Волгоград-Арена", заявил в воскресенье в ходе пресс-конференции заместитель председателя Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Виктор Кузюткин.

"Призываем наших гостей пользоваться всеми видами транспорта в дни ЧМ, чтобы не нагнетать обстановку на крайних автобусных остановках у стадиона ", - сказал Кузюткин, добавив, что, по его мнению, наиболее оптимальными вариантами для болельщиков являются электропоезда и скоростной трамвай. "Железнодорожный и трамвайный транспорт никак не зависят от дорожной ситуации, что позволяет гостям города быстрее всего уехать со стадиона после игры", - пояснил Кузюткин.

Он отметил, что в дни матчей чемпионата мира по футболу в Волгограде пассажиропоток городского транспорта увеличивается вдвое - с 200 тыс. пассажиров до 400 тыс. пассажиров.

Волгоград является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем расположен 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена", на котором состоятся 4 матча ЧМ-2018. 18 июня там сыграли Тунис и Англия, а 22 июня Нигерия и Исландия. 25 июня состоится игра между сборными Саудовской Аравии и Египта, а 28 июня на волгоградской футбольной арене сыграют Япония и Польша.