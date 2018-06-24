Черчесов: сборная России на ЧМ-2018 выглядит лучше, чем на Кубке конфедераций

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышла из группы на чемпионате мира

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышла из группы на чемпионате мира. Год назад на Кубке конфедераций сборная России не сумела выйти из группы, где ее соперниками были команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Сборной России по футболу удалось прибавить за год, на домашнем чемпионате мира команда выглядит лучше, чем на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом на пресс-конференции перед матчем со сборной Уругвая заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Мы сейчас выглядим лучше, чем на Кубке конфедераций, когда тоже были в неплохой форме. Не стоит скрывать мотивационную составляющую, это наш домашний чемпионат мира. Вот и объяснение того, что мы делаем лучше, чем некоторые", - сказал Черчесов.

"Если никто кроме нашего пробега ничего не заметил, значит, нам нужно еще в чем-то прибавлять. Мы это и сделаем", - добавил тренер.

Соперниками сборной России по 1/8 финала могут стать сборные Португалии, Испании или Ирана. "Мы никаких предпочтений не делаем. Испания и Португалия играют после нас. Мы играли с ними, в обеих играх выглядели достойно, как футбольный бог рассудит, так и будет", - сказал Черчесов.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Черчесова займут первое место в группе.