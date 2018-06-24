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24 июня, 14:15
Прибывшим на ЧМ по футболу панамским болельщикам понравилось в России
Болельщик сборной Панамы
© Егор Алеев/ТАСС
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На данный момент панамцы занимают третье место в группе, в матче второго тура команда Панамы 24 июня сыграет в Нижнем Новгороде с англичанами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Прибывшие на чемпионат мира по футболу болельщики сборной Панамы Карлос и Баско получают удовольствие от пребывания в России.

"Нам нравится Россия, это очень красивая страна с красивыми и добрыми людьми, они всегда готовы помочь, - рассказали ТАСС болельщики. - Нам действительно очень нравится Россия с ее архитектурой, вчера мы были в кремле, нам очень нравится история. Существует такой стереотип, что русские люди грубые, но это неправда, русские люди очень доброжелательные, они всегда приходили на помощь, когда видели, что мы не понимаем язык. Благодаря их помощи наше путешествие было очень веселым, а еще, я думал, так как Россия находится настолько севернее, здесь будет холодно, но здесь такая погода, и мы чувствуем, как будто мы в Панаме, и это очень приятно - вот так вот прогуляться по городу".

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Сборная Панамы выступает на турнире в группе G вместе со сборными Бельгии, Туниса и Англии. На данный момент панамцы занимают третье место в группе, в матче второго тура команда Панамы 24 июня сыграет в Нижнем Новгороде с англичанами.

Болельщик из США Рос отметил благоприятную атмосферу, в которой проходит турнир. "Меня зовут Рос, я из США, живу в Нью-Йорке, я впервые в России, - сказал он. - Это восхитительно, это отличается от того, что я ожидал, я впечатлен - все намного позитивнее, чем я предполагал, чемпионат мира проходит очень весело, это очень приятно наблюдать все сборные, которые состязаются друг с другом. Великолепная атмосфера, которая царит везде, начиная от станций метро, и это очень здорово, жду с нетерпением заключительные игры чемпионата, конечно же, город выглядит очень привлекательно, очень хочется увидеть кремль, другие туристические места и попробовать национальную кухню - это всегда очень интересно".

Микаэла Патрисия из Эквадора прибыла на чемпионат мира со своей семьей. Она поблагодарила граждан России за доброжелательность и гостеприимность. "Мы были впечатлены, потому что не ожидали, что люди будут настолько доброжелательными и очень гостеприимными, - сказала она. - Когда мы останавливались на улице и не знали, что делать, люди подходили, показывали дорогу до метро, один парень даже довез нас до станции, так как мы опаздывали и не могли найти такси, все просто потрясающе, мы очень благодарны местному населению, которое нам очень помогало".

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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