Смолов: футболисты сборной России во время ЧМ находятся в информационном вакууме

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России во время домашнего чемпионата мира по футболу находятся в информационном вакууме. Об этом на пресс-конференции рассказал нападающий команды Федор Смолов.
Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная России проведет в понедельник в Самаре против команды Уругвая. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, в случае ничьи или победы в подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.
"Мы находимся в информационном вакууме, после товарищеского матча с командой Турции (последнего перед чемпионатом мира, завершился со счетом 1:1 - прим. ТАСС) перестал что-либо читать, смирился с тем, что мы худшие люди в стране. Но все взрослые люди, все делают выводы и рады за нас", - сказал Смолов.
"С начала чемпионата мира я не смотрю телевизор и не читаю статей, спокойно нужно относиться к шумихе, - продолжил тему главный тренер команды Станислав Черчесов. - Нужно правильно относиться к тому, что происходит на тренировочной базе. Я концентрируюсь на своих футболистах, у них есть тату, можно много что почитать на них".