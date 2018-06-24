Смолов: футболисты сборной России во время ЧМ находятся в информационном вакууме

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная России проведет в понедельник в Самаре против команды Уругвая

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России во время домашнего чемпионата мира по футболу находятся в информационном вакууме. Об этом на пресс-конференции рассказал нападающий команды Федор Смолов. Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная России проведет в понедельник в Самаре против команды Уругвая. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, в случае ничьи или победы в подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.

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