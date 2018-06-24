Смолов накануне матча ЧМ с уругвайцами вспомнил, что забил первый гол в карьере в Самаре

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов накануне матча чемпионата мира против команды Уругвая, который пройдет в Самаре, вспомнил, что забил первый мяч в карьере именно в этом городе. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.
Первый мяч в профессиональной карьере Смолов забил 27 сентября 2008 года, выступая за московское "Динамо", - в выездном матче против самарских "Крыльев Советов".
"Я помню, что забил первый гол в Самаре. Меня с городом связывает родственная история, тут живут дяди и тети. Надеюсь, их поддержка завтра поможет. Но это был 2008 год, когда я забил здесь, сейчас другая история", - сказал Смолов.
После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.
"Чемпионат мира - это уникальная возможность для нас представлять свою страну. Мы очень горды выйти в следующий раунд, для нас это хороший результат, смотря на то, как неудачно мы играли в товарищеских матчах. Надеюсь, мы вызвали гордость у страны", - ответил Смолов на вопрос иностранного журналиста на английском языке.
Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск.