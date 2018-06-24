Смолов накануне матча ЧМ с уругвайцами вспомнил, что забил первый гол в карьере в Самаре

Сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре 25 июня

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов накануне матча чемпионата мира против команды Уругвая, который пройдет в Самаре, вспомнил, что забил первый мяч в карьере именно в этом городе. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Первый мяч в профессиональной карьере Смолов забил 27 сентября 2008 года, выступая за московское "Динамо", - в выездном матче против самарских "Крыльев Советов".

"Я помню, что забил первый гол в Самаре. Меня с городом связывает родственная история, тут живут дяди и тети. Надеюсь, их поддержка завтра поможет. Но это был 2008 год, когда я забил здесь, сейчас другая история", - сказал Смолов.