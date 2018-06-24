Японские болельщики ставят на футболистов Кагаву и Хонду в матче ЧМ против сенегальцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Японии по футболу уверены в победе в матче группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, который пройдет в воскресенье на стадионе "Екатеринбург-Арена". Как рассказали ТАСС более десятка японских футбольных фанатов, которые собрались в центре Екатеринбурга в ожидании матча, они считают, что голы в этой встрече забьют Синдзи Кагава и Кейсуке Хонда.
"Мы приехали из Японии в компании из 12 человек, до приезда в Екатеринбург побывали в Москве и Санкт- Петербурге, где сыграли товарищеские матчи с российскими болельщиками. Для поддержки команды мы оделись в униформу футболистов, приготовили повязки на голову с национальным флагом, а также небольшие плакаты. Конечно, мы надеемся на победу нашей команды. Ожидаем, что голы забьют Кагава и Хонда", - рассказал ТАСС японский болельщик Эйджи Алай.
Болельщики сборной Японии в ожидании матча с командой Сенегала в Екатеринбурге pic.twitter.com/ycilKDDh8c— Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 24 июня 2018 г.
Все болельщики сборной Японии настроены на победу, однако некоторые допускают, что и в их ворота в этом матче могут быть забиты голы - прогнозируемый счет варьируется от 3:0 до 2:1 в пользу японской команды. Никто из болельщиков не ждет менее трех голов за игру. "Мы ждем только победы, причем с разгромным счетом. Мы ожидаем увидеть на поле Кейсуке Хонду, а голы точно забьют Юя Осако и Синдзи Кагава", - отметил в беседе с ТАСС болельщик сборной Японии Ётсуфудзи Синитиро.
Он добавил, что для поддержки своей команды они с друзьями приготовили песню, которую и будут петь на стадионе.
После первого тура в группе H первое место занимает сборная Японии (3 очка), второе - Сенегала (3), третье - Польши (0), четвертое - Колумбии (0). Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии со счетом 2:1. Сенегальцы с аналогичным счетом одержали победу над поляками.