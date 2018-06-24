Японские болельщики ставят на футболистов Кагаву и Хонду в матче ЧМ против сенегальцев

Встреча состоится в воскресенье и начнется в 18:00 мск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Японии по футболу уверены в победе в матче группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, который пройдет в воскресенье на стадионе "Екатеринбург-Арена". Как рассказали ТАСС более десятка японских футбольных фанатов, которые собрались в центре Екатеринбурга в ожидании матча, они считают, что голы в этой встрече забьют Синдзи Кагава и Кейсуке Хонда. "Мы приехали из Японии в компании из 12 человек, до приезда в Екатеринбург побывали в Москве и Санкт- Петербурге, где сыграли товарищеские матчи с российскими болельщиками. Для поддержки команды мы оделись в униформу футболистов, приготовили повязки на голову с национальным флагом, а также небольшие плакаты. Конечно, мы надеемся на победу нашей команды. Ожидаем, что голы забьют Кагава и Хонда", - рассказал ТАСС японский болельщик Эйджи Алай.

Болельщики сборной Японии в ожидании матча с командой Сенегала в Екатеринбурге pic.twitter.com/ycilKDDh8c — Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 24 июня 2018 г.