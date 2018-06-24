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24 июня, 12:48
Колумбиец в образе Неймара на улицах Казани пародировал симуляции бразильца
Болельщики сборной Колумбии
© Станислав Красильников/ТАСС
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Колумбиец, гуляя по улицам столицы Татарстана, снимал, как он начинает корчиться от боли от случайного чиха прохожего, от вспышки фотокамеры на телефоне, от легкого прикосновения или от попадания мяча

КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Колумбийский болельщик, прибывший в Казань на матч национальной сборной с поляками, создал веселый видеоролик, в котором он пародирует нападающего бразильской команды Неймара, высмеивая его частые симуляции на футбольном поле.

Колумбиец, гуляя по улицам столицы Татарстана, снимал, как он начинает корчиться от боли от случайного чиха прохожего, от вспышки фотокамеры на телефоне, от легкого прикосновения к его футболке или от попадания в него мяча.

Колумбиец рассказал ТАСС, что у себя на родине он достаточно популярен благодаря своим веселым видеороликам, которые он публикует в интернете. "Сейчас я хотел поминутно рассказать о том, что на самом деле делает Неймар в России", - заметил он.

Неймар, за которого французский ПСЖ летом прошлого года заплатил рекордные €222 млн, отличается своим неспортивным поведением на футбольном поле. Так, в недавнем матче чемпионата мира с командой Коста-Рики (2:0) он заработал пенальти за счет картинного падения в штрафной площади соперника. Судья отменил решение назначить удар с одиннадцатиметрового только после просмотра видеоповтора.

Сборная Колумбии ближайший матч чемпионата мира проведет в Казани против команды Польши. Встреча пройдет в воскресенье.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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