Волонтеры в Саранске помогли болельщикам из Перу, снявшим по ошибке гостиницу в Мурманске

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Городские волонтеры в Саранске помогли десяткам иностранных болельщиков, которые приехали на матчи чемпионата мира по футболу. Чаще всего в переплет попадали болельщики из Перу и Колумбии: некоторые из них теряли билеты за несколько часов до матча, другие не знали, где остановиться на ночь, а кто-то перед матчем в Саранске планировал переночевать в Мурманске, не зная, что расстояние между городами составляет больше двух тысяч километров. Об этом рассказал ТАСС руководитель центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилл Комаров.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.
"Как показала практика, многие болельщики приезжали в Саранск, не сняв жилье, и волонтеры помогали им найти варианты размещения. Был случай с одним пожилым перуанцем: он совсем не говорил по-английски. С помощью мобильного переводчика мы выяснили, что его сын, живущий в Майами, арендовал для отца квартиру в Саранске. Болельщик протянул клочок бумаги с адресом: ул. Короленко, 6. Ни номера квартиры, ни телефона хозяина", - рассказал Комаров.
После многочисленных попыток волонтеры смогли дозвониться до Майами, сын болельщика передал им телефон мужчины, у которого арендовал квартиру, но, когда они позвонили хозяину жилья, тот удивился: никаких апартаментов в доме по ул. Короленко он не сдавал.
"После долгих телефонных переговоров удалось выяснить: болельщик неправильно записал название улицы - не Короленко, а Кирова, 6. Спустя непродолжительное время гость уже отдыхал в отдельной квартире после долгого перелета", - продолжил Комаров.
Несколько казусов случилось из-за того, что болельщики из-за рубежа неверно оценили размеры территории России. "Буквально вчера к нам за помощью обратились ребята из Португалии. Они попросили вызвать им такси, чтобы добраться до гостиницы. Правда в итоге оказалось, что они зачем-то сняли гостиницу в Уфе", - отметил собеседник агентства.
Другой случай произошел 15 июня, перед первым матчем на стадионе "Мордовия Арена", который провели сборные Дании и Перу. "В аэропорту к волонтерам подошла пожилая пара и попросила такси, однако оказалось, что хостел, который они сняли, расположен в Мурманске. Даже когда им стали объяснять, в какой части России находится Мурманск, они продолжали настаивать на своем: "Ну ведь это же все в России". В итоге наша коллега - волонтер оргкомитета - разместила эту пару у себя дома", - добавил Комаров.
Случалось, что перед матчами болельщики теряли свои паспорта, телефоны и даже билеты на игру. В случае обнаружения пропажи волонтеры информировали об этом все сервисные службы, а также полицию, которая подключалась к поискам.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.
"Мы нашли около десяти потерянных билетов на матчи, некоторым болельщикам их удалось вернуть, и они смогли посмотреть игру, на которую приехали. На фан-фесте наши волонтеры находили также потерянные кредитки и телефоны. С телефонами проще: если он не стоит на блокировке, можно попробовать найти друзей или родственников болельщика, а через них - и его самого. Что приятно, многие болельщики, обнаружив оставленную кем-то вещь, сами приносили ее на инфостойки, где мы возвращали ее хозяину", - отметил Комаров.
Пару раз городским волонтерам приходилось вести поиски пропавших болельщиков, в конечном счете их находили по ориентировкам.
"После матча между Перу и Данией мы встретили девушку- перуанку, которая была в панике: она говорила, что потеряла мужа, а позвонить ему не было возможности - болельщица забыла свой телефон в гостинице. Мы уже были готовы найти машину и отправиться в отель за телефоном, но выяснилось, что перуанцы остановились в Пензе, за сто с лишним километров от Саранска. Она сообщила его приметы, дала нам фотографию, и благодаря этому волонтерам удалось в тот же вечер обнаружить мужчину на автовокзале, куда болельщики приехали накануне", - отметил Комаров.
Еще один случай, произошедший после первого матча на "Мордовия Арене", не на шутку испугал волонтеров. "За помощью обратился мужчина, он сказал, что потерялся его ребенок. Мальчика зовут Хуан Педро Карлос, у него темные волосы, одет в красно-белую футболку - впрочем, как и несколько тысяч других перуанских болельщиков. Когда стали разбираться, оказалось, что ребенку 28 лет, и он просто отстал от своей компании", - добавил собеседник агентства.
Самыми дисциплинированными болельщиками, которые реже всего попадали в разные истории в Саранске, оказались японцы. "С ними было проще всего: они очень организованные. Для многих было настоящей неожиданностью, когда после окончания матча с колумбийцами многие из них достали из своих сумок пакеты и принялись убирать мусор. Причем это происходило не только на стадионе, но и в фан-зоне", - рассказал Комаров.
Ранее сообщалось, что в Саранске специально к ЧМ около 40 волонтеров прошли курсы японского языка. Многие из них сумели пообщаться с болельщиками из Страны восходящего солнца. Те были очень удивлены, когда человек, к которому они обратились за помощью, начинал объяснять им дорогу до центра Саранска на их родном языке.
"И так было не только с японцами. Мы приветствовали болельщиков из испаноговорящих стран на их языках парой фраз: Hola (Привет), Bienvenido a Saransk (Добро пожаловать в Саранск), Viva los Cafeteros (Да здравствуют "кофейщики" - прозвище сборной Колумбии по футболу - прим. ТАСС). Для них было действительно приятно, что мы знаем их команды и чуть-чуть - их родной язык", - добавил собеседник агентства.
По его словам, болельщики в общении с волонтерами чаще всего отмечали открытость и дружелюбность местных жителей, красоту города и вкусную местную еду. На память они дарили подарки. "Это были браслеты, значки, кепки, японцы дарили веера с изображением национального флага. Хотя нам не положено принимать подарки, мы не могли им отказать и фотографировались вместе на память", - рассказал Комаров.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прошло два матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.