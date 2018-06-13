Волонтеры в Саранске помогли болельщикам из Перу, снявшим по ошибке гостиницу в Мурманске

Пару раз городским волонтерам приходилось вести поиски пропавших болельщиков, в конечном счете их находили по ориентировкам

САРАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Городские волонтеры в Саранске помогли десяткам иностранных болельщиков, которые приехали на матчи чемпионата мира по футболу. Чаще всего в переплет попадали болельщики из Перу и Колумбии: некоторые из них теряли билеты за несколько часов до матча, другие не знали, где остановиться на ночь, а кто-то перед матчем в Саранске планировал переночевать в Мурманске, не зная, что расстояние между городами составляет больше двух тысяч километров. Об этом рассказал ТАСС руководитель центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилл Комаров.

"Как показала практика, многие болельщики приезжали в Саранск, не сняв жилье, и волонтеры помогали им найти варианты размещения. Был случай с одним пожилым перуанцем: он совсем не говорил по-английски. С помощью мобильного переводчика мы выяснили, что его сын, живущий в Майами, арендовал для отца квартиру в Саранске. Болельщик протянул клочок бумаги с адресом: ул. Короленко, 6. Ни номера квартиры, ни телефона хозяина", - рассказал Комаров. После многочисленных попыток волонтеры смогли дозвониться до Майами, сын болельщика передал им телефон мужчины, у которого арендовал квартиру, но, когда они позвонили хозяину жилья, тот удивился: никаких апартаментов в доме по ул. Короленко он не сдавал. "После долгих телефонных переговоров удалось выяснить: болельщик неправильно записал название улицы - не Короленко, а Кирова, 6. Спустя непродолжительное время гость уже отдыхал в отдельной квартире после долгого перелета", - продолжил Комаров. Несколько казусов случилось из-за того, что болельщики из-за рубежа неверно оценили размеры территории России. "Буквально вчера к нам за помощью обратились ребята из Португалии. Они попросили вызвать им такси, чтобы добраться до гостиницы. Правда в итоге оказалось, что они зачем-то сняли гостиницу в Уфе", - отметил собеседник агентства. Другой случай произошел 15 июня, перед первым матчем на стадионе "Мордовия Арена", который провели сборные Дании и Перу. "В аэропорту к волонтерам подошла пожилая пара и попросила такси, однако оказалось, что хостел, который они сняли, расположен в Мурманске. Даже когда им стали объяснять, в какой части России находится Мурманск, они продолжали настаивать на своем: "Ну ведь это же все в России". В итоге наша коллега - волонтер оргкомитета - разместила эту пару у себя дома", - добавил Комаров. Волонтеры помогли не потеряться в Саранске Случалось, что перед матчами болельщики теряли свои паспорта, телефоны и даже билеты на игру. В случае обнаружения пропажи волонтеры информировали об этом все сервисные службы, а также полицию, которая подключалась к поискам.