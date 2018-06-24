Иностранные журналисты отметили безопасность и высокую организацию ЧМ-2018 в России

Гостей праздника, организованного в Приволжском районе Казани, угощали караваем и традиционным татарским лакомством чак-чак

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 50 иностранных журналистов, а также местные жители и болельщики других команд приняли участие в праздновании Сабантуя в Казани, который состоялся в субботу. Как рассказали ТАСС представители СМИ, в первую очередь в организации чемпионата мира по футболу в России на себя обращает внимание безопасность, взаимовыручка и помощь жителей и волонтеров.

Колумбиец Мануэль де Хесус назвал турнир в России очень увлекательным и отметил, что все хотели бы познакомиться с историей этой страны: "Я могу оценить организацию по трем аспектам: первое - это безопасность. Все люди идут навстречу, они очень общительные и готовы к взаимодействию и коммуникации, всегда готовы помочь и ответить на вопросы. Хочется также отметить работу волонтеров, которые сосредоточены в разных частях города и всегда готовы указать нужное направление, помочь с переводом. C точки зрения расписания и организации также все на высшем уровне, именно поэтому мы все наслаждаемся прекрасным чемпионатом мира, организованным в России, интереснейшей стране с добродушным народом", - рассказал представитель СМИ.

Британский корреспондент Goal.com Крис Вокс не пожалел, что решили поехать в Россию. По его словам, накануне старта очень много говорили о трудностях англичан в России, но эти прогнозы не реализовались. "Накануне старта чемпионата в Великобритании много говорили о том, как нелегко придется английским болельщикам в России. А пару лет назад я поговорил с российскими болельщиками, которые заверили меня, что это будет один из самых безопасных чемпионатов мира за всю историю их проведения, и я поверил им, приехал в Россию именно с таким настроением", - сказал он.

По его словам, атмосфера в России отличается от турнира в Бразилии в 2014 году. "Я был на чемпионате мира в Бразилии четыре года назад, гостил месяц в Сан-Паулу. Было ощущение, что они все занимаются своими ежедневными делами, а тут еще и чемпионат мира. В России же чувство, как будто это настоящий праздник на протяжении всего этого месяца - это фантастика, и организация чемпионата здесь на высшем уровне", - добавил журналист.

Чемпионат мира в России стартовал 14 июня и завершится 15 июля, финальный матч пройдет в "Лужниках".