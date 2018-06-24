Английский болельщик считает, что ЧМ-2018 в России организован на высшем уровне

Ранее Уоллей в своем Twitter выразил надежду остаться в Казани после завершения чемпионата мира и найти работу в Госкомитете Татарстана по туризму

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Английский болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на чемпионат мира по футболу, считает, что России удалось организовать турнир на высшем уровне.

"Это мой шестой по счету чемпионат мира, я побывал на шести мировых первенствах и на шести чемпионатах Европы, - рассказал Уоллей ТАСС. - То, что я видел в России, организовано на высшем уровне, я думаю, был вынесен опыт с предыдущих спортивных мероприятий, многое было улучшено, и я думаю, что Фестиваль болельщиков в Казани лучший из всех, где мне доводилось побывать".

Также болельщик высказался о негативном имидже чемпионата мира в России, который пытались выстроить британские СМИ. "Перед каждым чемпионатом мира всегда есть эта история, газеты просто пытаются улучшить свои продажи благодаря громким заголовкам, - сказал он. - Они запугивают читателей ужастиками про ту страну, где будет проводиться чемпионат мира, в этот раз я решил принципиально ничего не читать, потому что не могу все это выносить. Многие мои знакомые просили меня быть осторожным перед поездкой в Россию, к счастью, я бывал в России до этого, у меня был очень хороший опыт".