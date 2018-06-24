Толиссо: сборной Франции по футболу стоит избежать встречи с хорватами в 1/8 финала ЧМ

Хорваты обыграли нигерийцев (2:0) и аргентинцев (3:0) на старте турнира и возглавляют группу D

ИСТРА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Сборной Франции по футболу необходимо стать первой в своей группе на чемпионате мира, чтобы избежать встречи на старте плей-офф с командой Хорватии. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник французской сборной Карантен Толиссо. Хорваты обыграли нигерийцев (2:0) и аргентинцев (3:0) на старте турнира и возглавляют группу D.

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