Толиссо: сборной Франции по футболу стоит избежать встречи с хорватами в 1/8 финала ЧМ

ИСТРА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Сборной Франции по футболу необходимо стать первой в своей группе на чемпионате мира, чтобы избежать встречи на старте плей-офф с командой Хорватии. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник французской сборной Карантен Толиссо.
Хорваты обыграли нигерийцев (2:0) и аргентинцев (3:0) на старте турнира и возглавляют группу D.
"С учетом той игры, которую показывают хорваты, нам не стоит занимать второе место в группе. Что касается аргентинцев, нигерийцев и исландцев, здесь сказать сложней. Но у аргентинцев играет один из лучших футболистов мира, так что и с ними встречаться не хочется. Но в конце концов, мы прекрасно осознаем, что в 1/8 финала нас точно ждет сложное соперничество", - поделился ожиданиями Толиссо.
Французы также гарантировали себе место в плей-офф, обыграв австралийцев (2:1) и перуанцев (1:0). В заключительной встрече французы встретятся с датчанами (4 очка), которые в случае победы займут первое место в группе.