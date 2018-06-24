Сборная России провела тренировку на "Самара-Арене" в преддверии матча с уругвайцами

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России провели тренировку на стадионе "Самара-Арена" в преддверии матча группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск.
Участие в тренировке приняли 22 футболиста. Полузащитник команды Алан Дзагоев остался в Москве и продолжает реабилитацию после травмы задней поверхности бедра.
Небольшая часть газона во время тренировки была укрыта белым полотном, тренировочные занятия там не проводились. По словам пресс-атташе национальной сборной Игоря Владимирова, это сделано с целью приведения газона в оптимальное состояние перед матчем. "Это специальная ткань, которая защищает данный участок поля, где хуже растет трава, от солнечных лучей. Эта мера согласована сборными России и Уругвая, футболисты не будут заниматься на данной части поля", - сказал Владимиров ТАСС.
Уругвайские футболисты проведут тренировку на "Самара-Арене" позже в воскресенье, занятие начнется в 16:00 мск.
После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.