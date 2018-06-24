Сборная России провела тренировку на "Самара-Арене" в преддверии матча с уругвайцами

Участие в тренировке приняли 22 футболиста

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России провели тренировку на стадионе "Самара-Арена" в преддверии матча группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск.

Участие в тренировке приняли 22 футболиста. Полузащитник команды Алан Дзагоев остался в Москве и продолжает реабилитацию после травмы задней поверхности бедра.