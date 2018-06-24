Капитан сборной Туниса: чемпионат мира в России организован исключительно хорошо

Во время турнира тунисцы тренируются на стадионе спортивного комплекса "Строитель" в поселке Селятино Московской области

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Туниса по футболу приятно удивлена организацией чемпионата мира по футболу в России. Об этом рассказал ТАСС капитан команды Вахби Хазри.

Во время турнира тунисцы живут в отеле Imperial Park Hotel & Spa, а тренируются на стадионе спортивного комплекса "Строитель" в поселке Селятино Московской области. Команда в рамках группы G провела матчи в Волгограде с англичанами (18 июня, 1:2) и на московском стадионе "Спартак" с бельгийцами (23 июня, 2:5). Тунисцы лишились шансов на попадание в плей-офф турнира.

"Да, мы не смогли добиться положительного результата, но мы все равно довольны тем, что находимся в вашей стране, - поделился Хазри. - У нас с вами страны очень разные, и мне у вас тоже очень нравится - нас хорошо встретили, организация турнира и внимание к безопасности исключительные, очень красивые и удобные стадионы. Думал, меня будет многое удивлять, но я, скорее, поражен с хорошей точки зрения. Само собой, нельзя сказать, что мы хорошо познакомились с вашей страной, все-таки мы в основном находимся на базе и только ездим на матчи, но то, что мы видели, исключительно хорошо организовано".