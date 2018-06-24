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24 июня, 10:53
Игнашевич: выход из группы на ЧМ является закономерным итогом работы сборной России
Сергей Игнашевич
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Защитник отметил, что чемпионат мира, скорее всего, станет последним для него турниром в составе национальной команды

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выход из группы на чемпионате мира по футболу стал закономерным итогом работы сборной России. Такое мнение высказал защитник национальной команды Сергей Игнашевич, слова которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

После двух туров сборная России обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в группе А, опережая команду Уругвая по дополнительным показателям.

"Мы хорошо подготовились, так что выход из группы - заслуженный итог нашей работы, - сказал Игнашевич. - Тренеры тщательно разбирали соперников, и мы сыграли на их слабых качествах. Надавили на болевые места сборных Саудовской Аравии и Египта".

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Игнашевич отметил игру полузащитников российской национальной команды. "Ребята в центре поля, в первую очередь Юра Газинский и Рома Зобнин, выполняют невероятный объем работы перед нами, защитниками. Может быть, со стороны это не так видно, но мы с Ильей Кутеповым прекрасно это чувствуем. Нам по сути остается только не оплошать на своих постах", - сказал он.

Защитник отметил, что чемпионат мира, скорее всего, станет последним для него турниром в составе сборной России. После чемпионата Европы 2016 года во Франции Игнашевич, которому 14 июля исполнится 39 лет, завершил карьеру в сборной, однако перед стартом чемпионата мира он был включен в расширенный состав команды вместо травмированного Руслана Камболова. "Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний, поэтому очень рад, что мы вышли из группы - тем самым продлив мою карьеру в сборной, - сказал защитник. - Плей-офф чемпионата мира - о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали, наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше, раз это мои последние дни в сборной, хочется быть максимально готовым к матчам; поэтому я очень серьезно отношусь не только к играм, но и к тренировкам, к своей подготовке, не хочется получить глупую травму, которая поставит крест на мечте".

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная России 25 июня сыграет с уругвайцами в Самаре, в случае ничьи или победы российская команда займет первое место в группе. Чемпионат мира завершится 15 июня.

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