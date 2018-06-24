Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча

Немцы одержали волевую победу благодаря голу Тони Кросса на пятой добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 24 июня. Сборная Германии по футболу извинилась за некорректное поведение членов тренерского штаба после победы в матче второго тура группового раунда чемпионата мира над командой Швеции. Текст извинения опубликован на странице немецкой сборной в Twitter.

Сборная Германии в субботу в Сочи в матче группы F одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 благодаря голу Тони Кросса на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

После встречи главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон обвинил немцев в некорректном поведении. По его словам, представители тренерского штаба сборной Германии после победного гола показывали в его сторону жесты, также соперник праздновал победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков команды. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как после матча возникла стычка между представителями обеих команд, в которую был вовлечен Андерссон.