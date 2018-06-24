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24 июня, 10:50
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
Футболисты сборной Германии
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Немцы одержали волевую победу благодаря голу Тони Кросса на пятой добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 24 июня. Сборная Германии по футболу извинилась за некорректное поведение членов тренерского штаба после победы в матче второго тура группового раунда чемпионата мира над командой Швеции. Текст извинения опубликован на странице немецкой сборной в Twitter.

Сборная Германии в субботу в Сочи в матче группы F одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 благодаря голу Тони Кросса на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

После встречи главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон обвинил немцев в некорректном поведении. По его словам, представители тренерского штаба сборной Германии после победного гола показывали в его сторону жесты, также соперник праздновал победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков команды. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как после матча возникла стычка между представителями обеих команд, в которую был вовлечен Андерссон.

"Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты со стороны нашего тренерского штаба в сторону шведской команды были слишком эмоциональными, - говорится в сообщении. - Это не соответствует нашему поведению. Мы принесли извинения перед шведским тренером и его сборной. Просим прощения".

Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам за счет результата личной встречи.

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