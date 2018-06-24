Футболист сборной Англии Деле Алли пропустит матч с панамцами на ЧМ из-за травмы

Встреча состоится в воскресенье в Нижнем Новгороде

ТАСС, 24 июня. Полузащитник сборной Англии по футболу Деле Алли пропустит матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Панамы из-за травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

22-летний футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте матча первого тура чемпионата мира с командой Туниса (2:1). Позднее стало известно, что полузащитник получил повреждение бедра.

Англичане сыграют со сборной Панамы в рамках группы G в воскресенье в Нижнем Новгороде. Чемпионат мира завершится 15 июля.