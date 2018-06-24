Японская принцесса поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018

Хисако Такамадо посетила Саранск, Казань и Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Японская принцесса Хисако Такамадо, которая прилетела в Екатеринбург в пятницу вечером, поблагодарила Россию за прекрасную организацию ЧМ-2018.

"Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира", - сказала она.

Также принцесса отметила, что впервые посетила Россию и смогла узнать многое из истории страны. "Я смогла посетить три места: Саранск, Казань и Екатеринбург. В каждом городе есть свои культура и история, и у меня была возможность изучать их. Москва и Санкт-Петербург очень известные для японцев, но вот эти три города, которые я посетила - не очень известны для большинства. В этот раз многие японцы, люди со всего мира узнали про разные города России", - сказала принцесса Хисако.

По ее словам, благодаря поддержке болельщиков сборная Японии показала хороший результат. "Я хотела бы выразить благодарность за то, что поддержали Японию, и благодаря этому японская команда смогла победить в Саранске", - заключила японская принцесса.

Ранее ТАСС сообщал, что приехавшая в Россию поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу японская принцесса в Екатеринбурге подарила лук со стрелами министру спорта Свердловской области Леониду Рапопорту, а также вице-губернатору региона Павлу Крекову.

О визите принцессы

В субботу принцесса Хисако посетила Храм-на-Крови, построенный на месте расстрела в 1918 году последнего российского императора Николая Второго и его семьи. Затем она побывала на показательных выступлениях по кюдо, японскому искусству стрельбы из лука, во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. В воскресенье представительница японского императорского дома на "Екатеринбург Арене" посетит матч сборной своей страны против команды Сенегала.

В качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации принцесса 19 июня присутствовала на матче сборной страны против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города. 21 июня в Казани она посетила тренировку национальной команды, а также побывала в Национальном музее Республики Татарстан и Казанском кремле.

С 1998 года принцесса Хисако приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Ее поездка стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. До этого член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.