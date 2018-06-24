Овечкин надеется на победы сборной России по футболу в дальнейших матчах ЧМ-2018

Хоккеист пока не знает, будет ли он поддерживать сборную России в матче с уругвайцами в Самаре

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин надеется, что сборной России по футболу удастся одержать победы в дальнейших матчах чемпионата мира. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье Овечкин прилетел в Москву, в прошлом сезоне он помогу "Вашингтону" впервые в истории завоевать Кубок Стэнли. Российский форвард стал лучшим снайпером плей- офф НХЛ (15 шайб в 24 матчах) и был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.

"Пока не знаю, буду ли я поддерживать сборную России в Самаре (25 июня сборная России сыграет в Самаре с командой Уругвая - прим. ТАСС), так как я только прилетел и еще ни с кем по этому поводу не разговаривал, - сказал Овечкин. - Конечно же, буду переживать за ребят, молодцы, выиграли две игры и надеюсь, что в дальнейшем победы так же будут наши".