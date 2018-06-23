Сборная Германии по футболу спаслась в компенсированное время, Лукаку догнал Роналду

Команды Бельгии и Мексики в шаге от выхода в плей-офф

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Десятый игровой день чемпионата мира по футболу запомнится волевой победой сборной Германии, которая едва не лишилась шансов на выход из группы, а также разгромом команды Туниса в исполнении бельгийцев. Действующие чемпионы мира немцы начали выступление в России с неожиданного поражения от мексиканцев (0:1), что лишило их шансов на ошибку в оставшихся матчах. Мощно начав против шведов в Сочи во втором матче, сборная Германии пропустила. Себастьян Руди получил перелом носа, пока немцы проводили замену и перестраивались, швед Ола Тойвонен открыл счет. Немцы сравняли счет сразу после перерыва - Марко Ройс наконец-то дождался гола на чемпионате мира. Счет 1:1 не устраивал сборную Германии, в таком случае мексиканцы и шведы в последнем туре могли бы играть вничью и вместе проходить дальше, не обращая внимания на результат матча немцев. Гол не шел, более того, сборная Германии осталась в меньшинстве после двух желтых карточек Жерома Боатенга. Но все же в компенсированное время чемпионы мира вырвали победу - великолепный удар после розыгрыша штрафного из не самой удобной позиции нанес Тони Кроос - 2:1.

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"Гол Крооса должен войти в учебники по футбольной истории. Это особенная ситуация. В первой половине матча у него были ошибки, а на 95-й минуте он забил решающий гол", - сказал после матча форвард сборной Германии Тимо Вернер. "Конечно, это был практически детектив, за последние десять минут мы шли на максимальный риск, тем более у нас было численное меньшинство, - сказал после матча главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв. - Мы должны были победить любыми средствами, даже вничью нельзя было играть. До самого конца это была чистая драма, такое регулярно бывает в футболе. Мне было очень приятно после победного гола, тем более Кроос редко ошибается, для меня это был чрезвычайно радостный момент". Линекер перефразировал афоризм о немцах Главная характеристика сборной Германии, которая, похоже, навечно закрепилась за командой, была дана бывшим форвардом сборной Англии Гари Линекером. В 1990 году после проигранного полуфинала чемпионата мира он сказал: "Футбол - это простая игра. Играют 22 человека, а побеждают немцы". В субботу Линекер перефразировал цитату, как минимум, во второй раз. И второй раз это произошло после игры немцев со шведами. В 2012 году в отборочном матче ЧМ немцы не удержали победу в игре со скандинавами, ведя в четыре мяча (4:4). Тогда Линекер написал: "В футбол играют 22 человека, но только немцам удается растерять преимущество в четыре мяча". Теперь же Линекер написал: "Футбол - это простая игра. 22 человека играют 82 минуты, потом у немцев удаляют одного игрока. Играют еще 13 минут, и немцы каким-то образом все равно побеждают". Сборная Германии поднялась на второе место в группе F. При равенстве по всем показателям немцы идут выше шведов за счет победы в очном матче. Мексиканцы в шаге от седьмого плей-офф подряд Ранее в этой же группе состоялся еще один матч - сборная Мексики в Ростове-на-Дону обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. Этот результат имел двойное значение. Во-первых, он фактически обеспечивал мексиканцам выход из группы. Во-вторых, ставил немцев на грань вылета даже в случае ничьей со шведами.

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Автором первого мяча в игре стал полузащитник мексиканцев Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте. Хавьер Эрнандес на 66-й минуте удвоил преимущество своей команды. Южнокорейцам удалось сократить отставание в концовке матча, мяч забил Сон Хын Мин на первой компенсированной минуте. "Я считаю, что мы пока играем очень хорошо, - заявил журналистам главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио. - Мы уделили больше внимания матчу против сборной Южной Кореи, чем игре против команды Германии. Очень часто так бывает, когда играешь против команды из страны, где меньше футбольная история, кажется, что можно почивать на лаврах, играть расслабленно, команда не может сосредоточиться. Но мы говорили о том, что надо настраиваться на каждую команду, чтобы не потерять фокус". Мексиканцы близки к седьмому подряд выходу из группы на чемпионатах мира. В заключительном туре им будет достаточно сыграть вничью, причем даже в случае поражения они смогут выйти в 1/8 финала (если в параллельном матче немцы не смогут обыграть команду Южной Кореи). Правда, на шести предыдущих мировых первенствах мексиканцы в четвертьфинал не выходили ни разу. 27 июня сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Бельгийцы побеждают и получают удовольствие Игровой день начался в Москве на стадионе "Спартак", где сборная Бельгии разгромила команду Туниса со счетом 5:2. В составе победителей два мяча забил нападающий Ромелу Лукаку, который догнал в списке лучших бомбардиров турнира Криштиану Роналду (по 4 мяча), а также стал первым после Марадоны в 1986 году, кому удалось отметиться дублями в двух встречах мирового первенства подряд.

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