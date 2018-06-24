Сборная Германии за счет волевой победы над шведами сохранила шансы на выход в плей-офф ЧМ

Матч, прошедший в субботу на сочинском стадионе "Фишт", завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 2:1, победный гол был забит на 95-й минуте

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу находилась на грани непопадания в плей-офф чемпионата мира, но смогла перевернуть ход игры против шведов и одержать победу в матче со счетом 2:1. Победный гол на 95-й минуте встречи забил полузащитник немецкой команды Тони Кроос. Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, подошла к матчу со шведами в непростой турнирной ситуации после поражения в стартовой игре турнира от команды Мексики (0:1). В случае проигрыша в субботнем матче со сборной Швеции немецкие футболисты лишись бы шансов на выход в плей-офф турнира. При этом потенциальная ничья также была бы отрицательным результатом для сборной Германии, так как мексиканские футболисты ранее обыграли команду Южной Кореи со счетом 2:1 и набрали шесть очков. Важность матча со шведами для сборной Германии хорошо понимали ее болельщики, которые прибыли в Сочи из многих стран, например, из Монголии и Китая. Однако добиться численного преимущества фанаты немецкой команды не смогли, так как шведов на трибунах оказалось больше. Недаром скандинавские гости крупными группами заполняли территорию вокруг стадиона "Фишт" еще за 7-8 часов да начала игры. Немалой была их роль и в установлении нового рекорда посещаемости сочинской арены, она оказалась абсолютно заполненной (44 287 человек).

Шведские футболисты всеми силами старались не подвести своих многочисленных болельщиков, хотя сборная Германии с первых минут давила на оборону соперника. Стало очевидно, что шведской команде необходимо искать свои шансы для гола на контратаках, которые объективно удавались "викингам" в первом тайме. Один из таких выпадов подопечных Янне Андерссона завершился голом форварда Олы Тойвонена, который элегантно перебросил мяч через вратаря сборной Германии Мануэля Нойера. Как отметил форвард немецкой команды Марко Ройс, это была "игра на грани", однако именно сборная Германии смогла склонить чашу весов в свою сторону. В дебюте второго тайма Ройс сравнял счет, а уже на 95-й минуте после розыгрыша штрафного удара полузащитник Тони Кроос забил победный гол. При этом с 82-й минуты немцы играли в меньшинстве после удаления защитника Жерома Боатенга за вторую желтую карточку. По окончании матча главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сравнил игру с детективом и чистой драмой. Ройс, признанный лучшим игроком встречи, признал важную роль удачи в итоговом успехе немецкой команды Шведы продолжают надеяться на плей-офф Сборная Швеции после поражения от немцев оказалась в затруднительном положении, так как заключительный матч группового этапа шведы сыграют против лидера группы F - мексиканцев. Встреча состоится в Екатеринбурге, а в параллельной игре в Казани команда Германии проэкзаменует аутсайдера группы - южнокорейцев. Стоит отметить, что каждая из команд квартета сохраняет шансы на выход в плей-офф. Даже сборная Южной Кореи в случае победы над немцами и поражения шведов от команды Мексики теоретически может по разнице забитых и пропущенных голов оказаться на втором месте. Согласно регламенту чемпионата мира, матчи третьего тура в одной группе начинаются в одно время - для команд квартета F это случится 27 июня в 17:00 мск. Янне Андерссон пообещал, что сборная Швеции вернется в борьбу за место в плей-офф к матчу с мексиканцами, отметив серьезность поражения от команды Германии. "Наверное, это самый тяжелый результат в моей карьере, ведь мы не набрали даже одного очка. Однако надежда умирает последней, к следующему матчу мы обязательно вернемся", - сказал главный тренер сборной Швеции. "Следующий матч со сборной Мексики будет очень важным, это игра может помочь сбыться нашей мечте, которая стала дальше от нас сегодня. В этом матче мы должны играть фантастически. Сейчас я думаю только о том, что нам надо сделать, чтобы добиться попадания в плей-офф", - отметил в беседе с ТАСС полузащитник шведской сборной Эмиль Форсберг. Соперника нужно уважать В преддверии матча чемпионата мира на территории Олимпийского парка в Сочи прошел матч болельщиков сборных Германии и Швеции. Примечательно, что немцы одержали победу с тем же счетом - 2:1, а сама игра прошла в атмосфере дружбы и взаимоуважения.